Atentado suicida deixa ao 19 mortos no Afeganistão

Ao menos 19 pessoas morreram neste domingo (1º) em um atentado suicida na cidade afegã de Jalalabad, que era visitada peo presidente Ashraf Ghani.

O homem-bomba detonou a carga explosiva em um mercado situado a centenas de metros do prédio do governo provincial, onde Ghani participava de uma reunião, informou o porta-voz do governo local, Attaullah Khogyani.