Atentado em Damasco deixa dois mortos

Bomba e lançamento de um foguete deixa dois mortos e 14 feridos na capital Síria

Ao menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas em Damasco em um atentado com bomba e o lançamento de um foguete contra dois bairros da capital de forma quase simultânea, informou o canal público sírio.



A explosão aconteceu na Praça Maysat e o foguete caiu sobre o bairro de Marjeh.



Desde 19 de abril o exército sírio realiza uma ofensiva contra os últimos redutos do grupo extremista Estado Islâmico (EI) ao sul da capital, sobretudo no campo de refugiados palestinos de Yarmuk e no bairro de Hajar al-Aswad.



"O EI lança de forma esporádica foguetes contra Damasco desde o início da ofensiva", afirmou à AFP o diretor da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.