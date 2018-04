Atentado a centro eleitoral no Afeganistão mata ao menos 57

"Agora sabemos que o governo é incapaz de nos proteger", gritou um homem, Akbar, insultando o presidente, Ashraf Ghani, antes do canal Tolo News (privado) interromper a transmissão. "Morte ao governo", "morte aos talibãs", gritava a multidão ao seu redor, mostrando cédulas ensanguentadas e espalhadas pelo chão.



Os talibãs comunicaram rapidamente que seus "mujahidin não têm nada a ver com o ataque", responsabilizando implicitamente o grupo Estado Islâmico, que logo reivindicou o ataque por meio de seu braço de propaganda Amaq.



O atentado ocorreu durante a manhã em um bairro de maioria xiita no oeste da capital, Sasht e Barshi. Os militantes do Estado Islâmico atacam regularmente a minoria xiita desde 2016.



Na sexta-feira (20), um foguete atingiu um centro de cadastramento na província de Badghis (norte), deixando um morto e um ferido entre os policiais que custodiavam o local, segundo o vice-governador, Faiz Mohamad Moizada, contatado pela AFP, que culpou os talibãs.



Na terça (17), três funcionários da comissão eleitoral e dois policiais foram sequestrados durante 48 horas na província de Ghor (centro). Os talibãs também foram acusados deste ataque.



O último atentado na capital afegã havia sido em 21 de março. Ao menos 30 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. O grupo Estado Islâmico reivindicou essa operação, cometida por um homem-bomba.

