Ataque talibã deixa sete mortos no Afeganistão

O ataque aconteceu na sede do do governo de Khwaja Omari; entre as vítimas, está o governador Ali Doms Shams

Um ataque talibã na sede do governo de Khwaja Omari deixou sete mortos. Entre as vítimas estão seis policiais e o governador do distrito, Ali Doms Shams. Outras fontes alegam que o ataque durou mais de três horas, e deixou dez mortos.



Segundo Aref Noori, governador da província de Ghazni, os talibãs atacaram das 2h as 5h30 da manhã. "Sete pessoas morreram, incluindo o governador do distrito, Ali Doms Shams, e seis policiais. Outras nove, todas integrantes do NDS (Serviço Nacional de Inteligência) foram feridas", comenta.



Já o vice-comandante de polícia de Ghazni, Ramazan Ali Mohsini, diz que o ataque matou na verdade 13 vítimas, entre eles o governador do distrito, sete policiais e cinco NDS. Já o representante dos talibãs, Zabihullah Mujahid, reivindicou o ataque e alegou que "mais de 20 policiais foram assassinados e muitos ficaram feridos".



A região de Ghazni, no sudeste do Afeganistão, tem forte presença talibã.