Ataque em Gaza mata dois integrantes do Hamas

O anúncio das mortes foi feito pelo ministério da Saúde palestino

Dois membros das brigadas Ezedin Al-Qasam, o braço armado do movimento islamita palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, morreram nesta terça-feira (7) em um ataque de drone israelense, anunciou o ministério da Saúde do território palestino.



O exército de Israel divulgou uma versão diferente, ao afirmar que um de seus veículos abriu fogo contra uma posição do Hamas a partir da qual haviam sido disparados tiros contra seus soldados.



As brigadas Ezedin Al-Qasam confirmaram em um comunicado as mortes de dois membros, Ahmed Murjan e Abdel Hafez al Silawi, ambos de 23 anos.



Ao menos 162 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde o início das manifestações, em 30 de março, contra os mais de 10 anos de bloqueio israelense e para exigir o direito de retorno dos palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas terras com a criação de Israel, em 1948.



Em 20 de julho, um soldado israelense foi morto por um palestino durante uma operação do exército perto da cerca de fronteira, a primeira vítima de Israel nesta região desde a guerra com o Hamas de 2014.



O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu no domingo (5) com os integrantes de seu gabinete para discutir uma possível trégua com o Hamas.



Os dirigentes do Hamas se reuniram em Gaza na sexta-feira (5) e sábado (4), mas até o momento nenhuma informação sobre os encontros foi divulgada.



As conversações deveriam analisar as propostas da ONU e do Egito sobre uma possível trégua com Israel e a suspensão do bloqueio, segundo uma fonte do Hamas.



Desde 2008, Israel e Hamas protagonizaram três guerras.