Ataque deixa milhares de pessoas sem luz na fronteira Colômbia-Equador

Cerca de 300 mil pessoas se encontram às escuras na tumultuada fronteira da Colômbia com o Equador, por causa de um atentado atribuído nesta quinta-feira (19) pelo exército à guerrilha do ELN (Exército de Libertação Nacional).

O ataque, que atingiu uma torre de energia, deixou sem eletricidade cinco municípios do departamento de Nariño, incluindo Tumaco, epicentro de uma operação militar contra guerrilheiros que se distanciaram do processo de paz com as Farc.

Segundo o comandante das Forças Militares de Colômbia, general Alberto Mejía, o atentado foi mesmo obra do ELN, grupo rebelde que atualmente dialoga com o governo de Bogotá.



A região tem visto uma escalada de violência nas últimas semanas. Uma equipe de jornalistas do Equador foi assassinada na fronteira. Também houve uma série de sequestros.