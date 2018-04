Arqueólogos encontram no Peru sítio do maior sacrifício de crianças do mundo

O maior sacrifício em massa de crianças no mundo ocorreu há cerca de 550 anos no Peru, onde arqueólogos encontraram os restos de mais de 140 crianças e 200 lhamas oferecidas em um ritual, anunciou nesta quinta-feira (26) a National Geographic.

A descoberta, que obrigaria a revisar a história de sacrifícios humanos, ocorreu em um penhasco sobre o oceano Pacífico, na região de La Libertad (norte), uma zona onde se expandiu a civilização pré-colombiana Chimú.

Trujillo, capital de La Libertad e terceira maior cidade do Peru, com 800.000 habitantes, está a pouco mais de um quilômetro do penhasco.

"Embora tenham sido registrados incidentes de sacrifícios humanos entre os aztecas, os maias e os incas nas crônicas espanholas da era colonial e tenham sido documentados em escavações científicas modernas, a descoberta de um evento de sacrifícios de crianças em grande escala na pouco conhecida civilização pré-colombiana Chimú é uma descoberta sem precedentes não só na América, mas no mundo todo", apontou a National Geographic em seu relatório.