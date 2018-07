Arqueólogos descobrem olaria de mais de 4.500 anos no Egito

Arqueólogos egípcios descobriram perto de Assuan, sul do Egito, uma olaria da época do Antigo Império, com mais de 4.500 anos de idade, anunciou o Ministério de Antiguidades.

A descoberta aconteceu em uma escavação em torno do templo de Kom Ombo, às margens do Nilo, 40 km ao norte de Assuan, segundo comunicado do governo.

Mustafá Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades Egípcias, explicou no comunicado que a olaria data da IV Dinastia (entre 2.613 e 2.494 a.C), ou seja, quando construíram as pirâmides de Gizé, perto do Cairo.