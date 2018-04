Armênios relembram genocídio em meio à tensão política

País relembra no dia 24 de abril o genocídio sofrido pelos turcos, apenas um dia após a renúncia do premiê Serzh Sarkisian

As autoridades armênias celebraram a unidade do país nesta terça-feira, relembrando, como acontece a cada 24 de abril, o genocídio armênio, um dia depois da inesperada renúncia do primeiro-ministro Serzh Sarkisian, após 11 dias de protestos.

O presidente do país, Armen Sarkisian (que não tem vínculos de parentesco com o antecessor), o primeiro-ministro interino, Karen Karapetian, e as autoridades religiosas do país compareceram ao memorial de Erevan dedicado às vítimas dos massacres cometidos entre 1915 e 1917 sob o Império Otomano.

Nikol Pachinian, o deputado de oposição que liderou durante 11 dias os protestos contra Serzh Sarkisian, aproveitou a ocasião para declarar que está "pronto para dirigir o país". "Se o povo me confiar esta responsabilidade, estarei pronto para assumi-la", afirmou em coletiva de imprensa.

A capital amanheceu tranquila, com a maioria dos habitantes preparando-se para celebrar esta importante data na história do país, após uma noite de comemorações por conta da saída do ex-presidente e agora ex-premiê.

"Hoje, atravessamos outra etapa difícil da nossa história", disse Karen Karapetian em um comunicado, ao recordar a tragédia sofrida pelos armênios no início do século XX. "Hoje, mostramos ao mundo que, apesar das dificuldades e dos nossos problemas internos sem resolver, permanecemos juntos e unidos", acrescentou o primeiro-ministro interino.

Na segunda (23) à noite, Nikol Pachinian afirmou que começaria a negociar com Karen Karapetian, em uma reunião prevista para quarta-feira (25), após o feriado desta terça.

"Nossa 'revolução de veludo' ganhou, mas é apenas um primeiro passo. Nossa revolução não pode parar no meio do caminho, e espero que continuem até a vitória final", disse o opositor a seus partidários reunidos na praça da República, no centro de Erevan.

No entanto, a batalha política ainda não terminou. Dominado pelo Partido Republicano da Armênia, de Serzh Sarkisian (com 65 das 105 cadeiras), o Parlamento armênio deve votar para eleger o novo primeiro-ministro em um prazo de sete dias.

Interino no cargo, Karapetian é ex-primeiro-ministro e próximo de Serzh Sarkisian, de quem foi vice-premiê até sua renúncia. Também é membro do Partido Republicano da Armênia, no poder sem interrupção há quase 20 anos.