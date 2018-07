Argentinos protestam contra FMI e política econômica de Macri

A Argentina assumiu com o Fundo o compromisso de realizar um ajuste nas contas do Estado e reduziu sua meta de déficit fiscal para 2,7% em 2018 – em troca de um um crédito de US$ 50 bilhões, negociado em junho.



Eleição



"Vamos continuar resistindo para que em 2019 Macri acabe humilhado nas urnas", disse o líder do sindicato dos caminhoneiros, Pablo Moyano, referindo-se às eleições presidenciais marcadas para o ano que vem. "Não vemos que haja vontade política para mudar esse modelo."



A avaliação negativa de Macri cresceu para 59,1% e a positiva ficou em 35,7%, segundo levantamento do Centro de Estudos de Opinião Pública (CEOP) publicado no domingo, que mostra que 79,8% dos argentinos consultados têm "pouca ou nenhuma" confiança em sua equipe econômica, em um país com uma inflação que não dá trégua e uma forte depreciação de sua moeda.



Manutenção de curso



Embora tenha admitido as dificuldades, Macri ratificou o rumo de seu governo.



"Estamos atravessando uma tempestade, fruto de muitas circunstâncias, entre elas, temas de nossa própria gestão, dos mercados externos e das políticas tomadas pelos governos anteriores", disse em ato em San Miguel de Tucumán (1.200 km ao norte), cidade onde em 1816 se declarou a independência da Argentina.



"É importante entender que os fatores podem variar, como varia o clima na navegação, mas o rumo do barco está claro e continua sendo o mesmo", concluiu.

