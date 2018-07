Argentina voltará a crescer em 2019, diz Macri

Para este ano, acordo com o FMI situa crescimento entre 0,4% e 1,4%; previsão no orçamento do país para 2018 era de alta de 3,5%

A Argentina superará "essa tempestade" que atravessa e voltará a crescer em 2019, afirmou nesta quarta-feira (18) o presidente, Mauricio Macri.



Macri disse não acreditar que "essa tempestade que estamos atravessando possa terminar em uma crise similar a outras do passado".



O governo argentino acertou com o FMI (Fundo Monetário Internacional) em junho um empréstimo de R$ 50 bilhões para contornar os efeitos do descontrole cambial visto em maio.



O acordo com o FMI situa entre 0,4% e 1,4% o crescimento da Argentina para 2018, enquanto a previsão no orçamento do país para este ano era de alta de 3,5%.



"O crescimento (...) vai diminuir, teremos alguns meses nos quais as coisas que formulamos terão que amadurecer, mas vamos retomar o crescimento no ano que vem e voltar a gerar emprego, assim como geramos 700 mil postos de trabalho em 2017", afirmou.



Inflação



O presidente admitiu que "domar a inflação não tem sido tão fácil como pensamos" e assegurou que vencê-la continua sendo a "prioridade absoluta".



A alta do custo de vida acumulou 16% no primeiro semestre e 29,5% no interanual de junho de 2017 a junho deste ano, segundo o instituto de estatísticas.



O governo havia fixado inicialmente sua meta de inflação para 2018 em 10%, embora em dezembro tenha modificado para 15%. No acordo com o FMI admite que ficará na ordem de 27%, enquanto as consultoras estimam que rondará os 30%.