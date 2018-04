Argentina tem panelaço contra alta de tarifas públicas

Nesta quinta-feira (19) haverá "passeata das velas" em protesto; aumentos, em alguns casos, passaram de 1.500% nos últimos dois anos

Milhares de argentinos bateram panelas na noite desta quarta-feira (18) para protestar contra os elevados e sucessivos aumentos nos preços dos serviços públicos adotados pelo governo do presidente Mauricio Macri.



Esquinas tradicionais de Buenos Aires e praças de diversas cidades do país foram palco do "panelaço" e "buzinaço" contra o governo, convocado por associações de usuários e consumidores.



Nesta quinta-feira (19) haverá a "passeata das velas", no centro de Buenos Aires, contra os aumentos exorbitantes das tarifas públicas – que em alguns casos superam 1.500% nos dois últimos anos.



Segundo a deputada opositora peronista Graciela Camaño, em "dois anos o macrismo aumentou em 1.600% a tarifa de gás, em 500% o preço da luz e em 400% o preço cobrado pela água" encanada.



O governo promove uma gradativa eliminação dos subsídios aos serviços públicos, que em 2015 somaram US$ 21,7 bilhões.



O vice-chefe do Gabinete, Mario Quintana, declarou ao jornal "La Nación" que o governo seguirá priorizando o objetivo de "resolver o déficit fiscal".