Arcebispo de Santiago é denunciado por encobrir abusos sexuais

O arcebispo de Santiago, cardeal Ricardo Ezzati, foi denunciado nesta terça-feira pela procuradoria de Rancagua e convocado a depor, no próximo dia 21 de agosto, por suposto encobrimento de abusos sexuais perpetrados pelo clero chileno.



"Reafirmo meu compromisso e o da Igreja de Santiago com as vítimas, com a busca da verdade e com o respeito à justiça", declarou Ezzati ao confirmar a denúncia, acrescentando que "jamais encobri ou obstrui a justiça".

A Igreja Católica chilena vive um autêntico calvário em razão das denúncias de vítimas de abusos sexuais que envolvem dezenas de pessoas, entre bispos, padres e leigos.

De 1960 até agora, o Ministério Público chileno tem conhecimento de 266 vítimas - sendo 178 meninos, meninas e adolescentes - que sofreram abusos sexuais de membros da Igreja católica chilena.