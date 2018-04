Arábia Saudita estreará cinemas com 'Pantera Negra'

Após 35 anos da proibição de salas de cinema no país, filme da Marvel é testado para ser o primeiro longa rodado nas novas salas de exibição

A Arábia Saudita testará nesta quarta-feira (18) uma sala de cinema com a exibição do filme "Pantera Negra", com a presença de profissionais da indústria, antes da abertura das salas ao público no próximo mês.

O reino ultraconservador acabou em março com 35 anos de proibição das salas de cinema, como parte de uma série de reformas iniciadas pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, apesar da oposição dos meios religiosos conservadores.

As autoridades anunciaram inicialmente que a primeira sala de cinema seria aberta nesta quarta-feira, mas fontes próximas ao governo e a imprensa local afirmaram que será apenas uma exibição de teste no novo cinema do bairro financeiro de Riad e que as salas devem abrir ao público em maio.

"Será o primeiro de uma série de testes, com a participação de profissionais da indústria e que serão organizados como os últimos preparativos para a abertura do cinema ao público", afirmou o Centro de Comunicação Internacional do ministério da Informação.



O ministério, no entanto, não informou se homens e mulheres poderão frequentar a mesma sala juntos, e nem divulgou detalhes sobre a venda de ingressos. As entradas custarão custarão 50 riales (R$ 45), segundo a decisão da rede americana AMC Entertainment, empresa que obteve a primeira licença para explorar as salas. A projeção desta quarta-feira terá a presença do diretor geral, Adam Aron.

De acordo com a imprensa saudita, a AMC Entertainment pretende abrir 40 cinemas em 15 cidades do país nos próximos cinco anos.

As redes de cinema consideram que o reino saudita é o último mercado de massa ainda não explorado do Oriente Médio, com mais de 30 milhões de habitantes, a maioria de menos de 25 anos.

A AMC enfrentará a concorrência de pesos pesados do setor, como a VOX Cinemas, principal rede de cinemas do Oriente Médio, com sede em Dubai.