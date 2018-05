Apple desiste de centro de dados na Irlanda

Investimento era de 850 milhões de euros

A Apple, empresa americana, anunciou nesta quinta-feira (10) que desistiu da ideia de construir um centro de dados na Irlanda, um investimento de 850 milhões de euros, após uma disputa com ecologistas que lutavam para preservar uma floresta.



"Há alguns anos, solicitamos permissão para construir um centro de dados em Athenry. Apesar de nossos grandes esforços, o atraso no processo de aprovação nos obrigou a fazer outros planos e não seguiremos adiante", afirma a empresa em um comunicado.



"Embora decepcionante, este revés não afetará nosso entusiasmo ante futuros projetos na Irlanda à medida que nosso negócio continuar crescendo", completa a nota.



A gigante do setor de tecnologia acreditava ter recebido a autorização definitiva para o projeto de um bilhão de dólares quando um juiz da Alta Corte rejeitou em outubro os recursos de três ativistas, preocupados com o impacto do centro, que ocuparia 166 mil metros quadrados no condado de Galway (oeste).



Mas os ativistas conseguiram em dezembro o direito a um pronunciamento da Suprema Corte sobre seus recursos, o que interrompeu novamente os planos da Apple.



A empresa disse que estava "orgulhosa das muitas contribuições" que realiza para a economia irlandesa e insistiu que estava "profundamente comprometida com os funcionários e clientes" irlandeses.



O projeto, anunciado há três anos, seria o maior investimento privado no oeste da Irlanda.



A Apple prometeu que o centro passaria despercebido na floresta, que repararia qualquer dano e usaria energias renováveis.



As autoridades concederam a autorização rapidamente, mas depois surgiram as objeções dos três ativistas locais.



O governo irlandês calculava que o projeto daria emprego para 300 pessoas durante a construção e para 150 após a inauguração do centro de dados.