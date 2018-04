Após spoiler, Albert lidera apostas para nome do novo bebê real

Site da realeza sinalizou que esse pode ser o escolhido para o terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton, 5º na sucessão britânica

Após o nascimento do terceiro filho do príncipe William e da duquesa Kate Middleton na última segunda-feira (23) começou outra grande expectativa: a espera pela revelação do nome do bebê.



A expectativa era de que o nome seria revelado na quarta (25), mas até agora nenhuma informação oficial. Durante a semana, houve muita especulação, alimentada até pelo próprio príncipe William.



Na quarta, na primeira aparição pública após o nascimento do bebê real, alguém na multidão sugeriu que o nome do bebê poderia ser Alexander, e William respondeu. "É engraçado você dizer isso".

Alexander seria uma homenagem à rainha Elizabeth 2ª, que tem Alexandra como um de seus nomes compostos. Com isso, o nome passou a liderar nas casas de apostas britânicas, como a William Hill.



Até terça (24), Arthur, nome de um dos reis mais conhecidos de Inglaterra e também nome do meio do pai, o príncipe William, era o mais cotado, seguido de James, que seria escolhido para homenagear o rei James VI da Escócia (ou o Rei James I da Inglaterra), que liderou ambos países de 1603 até sua morte.



Já nesta quinta (26), tudo mudou de novo: um possível vazamento por acidente do próprio site da família real pode ter desvendado o segredo. O jornal britânico Daily Mail reparou que eles reservaram uma página com o nome prince Albert (príncipe Albert). O endereço é: https://www.royal.uk/prince-albert . Quando se tenta acessar essa página aparece a informação "Acess Denied (acesso negado em inglês)". Esta é a mesma informação que aparece quando se tenta acessar as páginas que já foram reservadas ao príncipe George (https://www.royal.uk/prince-george) e à princesa Charlotte (https://www.royal.uk/princess-charlotte ), irmãos do novo bebê real, o quinto na sucessão da monarquia britânica.



Com isso Albert, nome do falecido pai da rainha Isabel II, voltou a liderar as apostas.

A William Hill dava uma libra esterlina por cada duas apostadas nesse nome; Arthur voltou à vice-liderança e Alexander era o terceiro no ranking dos palpites.



William, que já tinha afirmado em um evento que escolheu um nome forte para o terceiro filho, revelou ainda nesta quinta que "ainda estava trabalhando" na escolha do nome.