Após Macron, é a vez de Merkel se reunir com Trump

Apesar da cumplicidade que exibe com o presidente americano, Macron não pareceu ter conseguido concessões em nenhum desses assuntos importantes. Pelo contrário: o francês parece ter cedido à ideia de criar um novo acordo com o Irã, o que é fortemente rejeitado por Teerã, Rússia e pelo próprio bloco europeu.



Trump deve dar uma resposta sobre o acordo firmado entre as potências ocidentais e Irã em 2015, sob o comando de Barack Obama, até a data limite de 12 de maio. À exceção de Washington, todos os signatários do pacto - Paris, Berlim, Londres, UE, Pequim e Moscou - e os inspetores internacionais consideram que Teerã está cumprindo seus compromissos.





evemos partir do princípio de que as tarifas estarão aí a partir de 1 de maio".



O presidente americano promulgou em março tarifas de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio, acusando seus parceiros comerciais de práticas desleais. A UE se beneficiou de uma isenção até 1 de maio, em troca de um pedido de abertura maior dos mercados europeus.



Apenas dias depois da visita do presidente francês Emmanuel Macron, agora é a vez da chanceler alemã Angela Merkel ser recebida na Casa Branca, a partir da sexta-feira (27). O motivo da visita, no entanto, permanece o mesmo: convencer o presidente americano Donald Trump a manter o acordo nuclear com o Irã e desistir das sanções comerciais contra a União Europeia.Merkel não está iludida com a chance de virar o jogo, principalmente em relação as taxas sobre aço e alumínio. Nesta quinta-feira (26), uma autoridade do governo alemão que pediu anonimato falou à agência France Presse: "d

Em resposta, os europeus já alertaram que vão impor medidas de represália contra produtos americanos emblemáticos. No entanto, Trump mencionou outras taxas punitivas, especialmente ao estratégico setor automotivo alemão.



O encontro entre Trump e Merkel também não deve gerar as mesmas fotos amigáveis que apareceram após a reunião com Macron. A alemã e o americano têm um relacionamento frio - marcado inclusive por uma recusa de Trump de apertar a mão de Merkel em seu primeiro encontro, no ano passado - e a reunião desta sexta-feira (27) não deve durar mais que 15 minutos, segundo o previsto na agenda oficial.



Apesar de tudo, "o relacionamento transatlântico é um tesouro que eu quero cultivar e cuidar", prometeu a chanceler alemã na semana passada.