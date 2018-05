Após escândalo de bônus, deputados aprovam redução de próprio salário

O Parlamento polonês votou nesta quinta-feira (10) pela redução em 20% do salário dos congressistas para tentar sufocar um escândalo pelos generosos bônus que o governo conservador aprovou conceder.

O projeto de lei, que atinge os 460 membros da Câmara baixa e os senadores, foi aprovado por 240 deputados da maioria conservadora. Houve dois votos contra e cinco abstenções, enquanto os deputados da oposição, gritando "ladrões!", não participaram.

A medida foi anunciada no mês passado pelo chefe do partido conservador no poder, Direito e Justiça (PiS), Jaroslaw Kaczynski.