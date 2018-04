Apôs escândalo com imigrantes, ministra do Interior do Reino Unido renuncia

A ministra do Interior do Reino Unido, Amber Rudd, apresentou sua carta de demissão à primeira-ministra Theresa May, que a aceitou, anunciou Downing Street neste domingo (29) à noite.

Amber Rudd estava em uma situação delicada há vários dias depois que vários casos relacionados ao controle de imigração por seus serviços vieram à tona.

A demissão desta fiel aliada de Theresa May é um revés para a primeira-ministra, que enfrentará em 3 de maio eleições locais importantes para comprovar o apoio ao seu governo conservador, dividido pelo Brexit e com pouca margem no Parlamento.

Rudd, ministra do Interior desde 2016, sofre as consequências de um escândalo relacionado ao tratamento reservado à chamada geração "Windrush", imigrantes de origem caribenha (sobretudo da Jamaica e de Trindade e Tobago) que chegaram ao Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial.

O governo de May causou indignação por seu cerco aos caribenhos que chegaram ao Reino Unido entre 1948, quando o navio "Windrush" trouxe um primeiro grupo de jamaicanos, e os anos 1970.

Eles e seus pais, batizados como a geração "Windrush", foram convidados a reconstruir o Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial - quando muitos deles eram legalmente britânicos, tendo nascido antes da independência de seus países - e depois de terem recebido visto de residência indefinido.



Segundo o Observatório de Migração da Universidade de Oxford, o Reino Unido é lar de aproximadamente 500 mil imigrantes "Windrush".

No entanto, nos últimos tempos, aqueles que não puderam comprovar, de forma exaustiva, cada ano vivido no Reino Unido, foram ameaçados de deportação e, em alguns casos, privados de serviços sociais básicos.