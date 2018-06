Após encontro com Trump, Kim visita Pequim

O líder norte-coreano Kim Jong-un inicia nesta terça-feira (19) uma visita de dois dias à China, uma semana depois de sua reunião com o presidente americano Donald Trump, no momento em que Pequim deseja ter um papel chave na evolução de seu país vizinho.

Após o anúncio da agência de notícias Xinhua, não foram revelados detalhes sobre o programa da viagem.

Esta é a primeira vez que a imprensa chinesa informa sobre uma visita de Kim enquanto ele está no país. Nas duas viagens anteriores - em março e maio - a mídia oficial aguardou seu retorno à Coreia do Norte para divulgar a visita.

Esta é a terceira visita do líder norte-coreano à China em apenas três meses. No fim de março, ele foi a Pequim para sua primeira viagem oficial ao exterior desde sua chegada ao poder e se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping, no primeiro encontro entre os dois dirigentes, que assumiram o poder em 2011 e 2012 respectivamente.

Em maio, Kim Jong-un viajou à cidade portuária de Dalian, na região nordeste da China, para um novo encontro com Xi Jinping.

O dirigente norte-coreano tenta obter uma redução das sanções econômicas internacionais em troca das promessas de desnuclearização e, para isto, espera obter o apoio da China, informou o jornal japonês Nikkei.

A China, principal aliada da Coreia do Norte, tem deixado claro que pretende ter um papel chave nas negociações sobre a eliminação das armas nucleares da península coreana, oferecendo com insistência seus serviços diplomáticos

Redução das sanções?

Na semana passada, a cúpula de Singapura entre Trump e Kim deu lugar a uma declaração na qual o líder norte-coreano garantia "seu compromisso firme e inquebrantável para uma desnuclearização da península".

Esta expressão indefinida, que permite distintas interpretações, tem sido questionada por alguns especialistas porque retoma uma antiga promessa norte-coreana jamais cumprida.

O secretário americano de Estado, Mike Pompeo, descartou que as duras sanções impostas à Coreia do Norte em razão de seus testes nucleares e balísticos sejam suspensas antes da desnuclearização completa do país.

O secretário americano, no entanto, admitiu que as resoluções dispõem de "mecanismos de alívio" que poderiam ser "examinados no momento adequado".

Pequim propôs no ano passado a suspensão do programa nuclear norte-coreano em troca do fim dos exercícios militares conjuntos militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul, uma medida que Trump concedeu na semana passada, sugerindo inclusive que as tropas americanas em território sul-coreano poderiam deixar o país.