Após dia mais sangrento em Gaza, ONU critica Israel por uso de força

Palestinos voltam a marchar nesta terça (15), um dia após forças israelenses matarem ao menos 59 pessoas que protestavam na Faixa de Gaza

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou nesta terça-feira (15) que parece que qualquer palestino que se manifesta em Gaza corre o risco de ser morto a tiros pelas forças israelenses, independente se representa ou não uma ameaça iminente.



A condenação da ONU acontece um dia após a ação mais violenta de Israel contra os manifestantes palestinos na Faixa de Gaza, onde 59 pessoas foram mortas, além de tiros deixarem 2.400 feridos. Os mortos foram enterrados nesta terça, entre eles sete vítimas menores de idade.



Nesta terça, as manifestações devem continuar com a marcha "pelo direito ao retorno", quando os palestinos recordam a "Nakba", a "catástrofe", como definem a criação do Estado de Israel em 1948 e o êxodo de centenas de milhares de pessoas.

Em Genebra, o porta-voz do Alto Comissariado, Rupert Colville, destacou ainda que o Direito Internacional prevê claramente que "a força letal só pode ser usada como medida de último, não de primeiro, recurso".

"Não é aceitável dizer que 'se trata do Hamas e portanto está correto", completou, ao rebater a justificativa apresentada por Israel, que acusou o Hamas, movimento islamita que controla Gaza, de ser o idealizador da manifestação e que, portanto, apenas defendeu seu território.

Entre as quase 60 pessoas mortas na segunda-feira (14), principalmente por atiradores de elite israelenses, estava um biamputado, recordou, fazendo referência a Fadi Abu Saleh, palestino cuja imagem viralizou na internet.

"Que ameaça pode representar um homem biamputado do outro lado de uma cerca ampla e fortificada?", questionou Colville.

Crítica internacional

Além do posicionamento da ONU, alguns países também criticaram as ações violentas das forças armadas israelenses contra os manifestantes palestinos em Gaza.

O governo irlandês convocou o embaixador de Israel, nesta terça-feira (15), para protestar pela morte de 59 palestinos em Gaza nos protestos contra a transferência da embaixada americana para Jerusalém.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Simon Coveney, convocou o embaixador "para lhe expressar o choque e a consternação da Irlanda com a quantidade de mortos e feridos ontem na Faixa de Gaza e para pedir controle a Israel", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.



Já o Irã afirmou que os dirigentes israelenses deveriam ser julgados como "criminosos de guerra" pelo "massacre" na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel.