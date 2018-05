Apoiadores de Erdogan intimidam revista francesa que o trata de 'ditador'

A revista francesa Le Point denunciou uma campanha de assédio e intimidação por parte de apoiadores do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, depois de publicar uma foto sua na capa de sua última edição como "o ditador".

A polícia foi mobilizada neste final de semana em Pontet, nos arredores de Avignon, no sul da França, depois que um grupo de ativistas pró-Erdogan obrigaram um jornaleiro a tirar as capas da revista de seu estabelecimento.

A capa do último número do semanário mostra um retrato do presidente turco sob o título "O ditador. Até onde irá Erdogan?"