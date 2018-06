Ao menos 47 migrantes morrem em naufrágio na costa sul da Tunísia

Não foi informada a identidade das pessoas mortas. Entre os sobreviventes há tunisinos e sete cidadãos da Costa do Marfil, de Mali, Marrocos e Camarões, acrescentou o porta-voz. Segundo informações de um sobrevivente a uma rádio local, a embarcação media cerca de 9 metros e tinha capacidade para não mais que 70 pessoas, mas levava cerca de 180. Eles seguiam para a Sicília, na Itália.



Os guarda-costas e a marinha continuam as buscas com o apoio de um avião militar, segundo o comunicado do ministério do Interior.

Ao menos 47 migrantes morreram e 68 foram resgatados em frente à costa do sul da Tunísia, informou o ministério de Defesa do país, em balanço ainda provisório neste domingo (3). Na madrugada, a embarcação foi detectada quando se encontrava "a ponto de afundar" na costa de Sfax, informou o ministério do Interior.