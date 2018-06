Ao menos 32 civis mortos em ataque no centro do Mali

Abdul Aziz Diallo disse que alguns caçadores "dozo" retornaram na noite deste domingo à mesma localidade, depois que o exército foi embora, e que deixaram mais quatro vítimas.



Ao menos 32 civis da minoria fulani morreram no centro do Mali em um ataque atribuído a caçadores chamados "dozo", indicou neste domingo à AFP a maior associação desta minoria do país africano."Foram os dozo (...) Chegaram no sábado na cidade de Koumaga (região de Mopti, centro). Cercaram a aldeia, isolaram os fulanis das outras comunidades e assassinaram friamente pelo menos 32 civis. Dez outros desapareceram", declarou o presidente da associação Tabital Pulaaku, Abdul Aziz Diallo.O governo do Mali informou em comunicado que o exército descobriu "16 corpos" após um "choque violento" entre comunidades em Koumaga no sábado (23).