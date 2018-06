Ao menos 20 ficam feridos em ataque a tiros em Nova Jersey

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas neste domingo (17) em um ataque a tiros em um festival de artes em Trenton, capital de Nova Jersey, nos EUA. O ataque deixou um dos suspeitos morto, segundo afirmou um procurador local.

"Diversos indivíduos abriram fogo dentro de uma instalação do festival pouco antes das 3h", afirmou o procurador de Mercer County, Angelo Onofri, à imprensa. Um homem de 33 anos, um dos suspeitos, foi morto e outro foi detido, disse.

Segundo Onofri, entre os 20 feridos no evento Art All-Night Trenton, 16 receberam tratamento para ferimentos a bala. Ao menos quatro estão em estado crítico, incluindo um adolescente de 13 anos.

Diversas armas foram apreendidas no local, afirmou Onofri. Os suspeitos teriam aberto foto no local do festival de música, artes e gastronomia, que ocorria dentro do edifício Roebling Wire Works.

Autoridades não apresentaram nenhuma tese sobre a motivação do ataque e como aconteceu.

Art All-Night Trenton é um evento anual na cidade, que tem 85 mil habitantes e fica a cerca de 100 km de Nova York. O evento deveria durar 24 horas, a partir das 15h de sábado (16). Segundo o jornal "USA Today", não havia detectores de metal no local.

"É com grande pesar que anunciamos que o restante do Art All Night foi cancelado devido ao incidente trágico que aconteceu nesta madrugada", afirmou a organização do evento pelo Facebook.