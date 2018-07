Ao menos 13 morrem em atentado a bomba no Paquistão

Explosão ocorreu em um comício eleitoral em Peshawar, no noroeste do país

Ao menos 13 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas nesta terça-feira (10) em um atentado suicida em um comício eleitoral em Peshawar, no noroeste do Paquistão, anunciou a polícia. O atentado foi cometido durante uma reunião do ANP (Partido Nacional Awami, na sigla em inglês), que já foi alvo de represálias de militantes por ter se oposto a grupos como o talibã.



Entre os mortos no ataque está Haroon Bilour, um dos candidatos do ANP na campanha das eleições legislativas de 25 de julho. Pertencia a uma influente família política da província de Khyber-Pakhtunkhwa, cuja capital é Peshawar. O pai, Bashir Bilour, também uma destacada figura política, morreu em um atentado suicida em 2012.



A polícia informou que a explosão aconteceu quando o político se preparava para discursar para 200 partidários.



As redes de televisão locais mostravam imagens de ambulâncias chegando ao local do ataque para socorrer os feridos. "Perdi a consciência depois da explosão. A última coisa que vi foi uma grande bola de fogo", declarou à AFP Sartaj Khan, um partidário do ANP que foi ferido nas pernas.



A autoria do atentado ainda não havia sido reivindicado.



Peshawar, porta de entrada para turbulentas regiões tribais do Paquistão, foi cenário nos últimos anos de vários atentados contra políticos, reuniões religiosas, forças de seguranças e até escolas.