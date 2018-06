Ao embarcar para cúpula, Trump defende volta de Rússia ao G7

,

. Isso porque a cúpula coincide com o auge do debate sobre as tarifas sobre aço e alumínio impostas por Washington contra a União Europeia e o Canadá, dois principais parceiros comerciais dos EUA.



Trump terá um tenso encontro com os dirigentes da Alemanha, Canadá

Nesta sexta (8), Trump avisou que quer usar o encontro para resolver o que considerou como pactos comerciais "injustos" com os sócios dos EUA.

"Ansioso para resolver os injustos Acordos Comerciais com os países do G-7. Se não acontecer, sairemos ainda melhores!", tuitou Trump antes de seguir para Québec.

Na quinta-feira (7), ele já havia escrito duras mensagens em sua rede social preferida, em resposta às críticas de Trudeau e do presidente francês, Emmanuel Macron, que está no Canadá desde quarta-feira (6).



Trudeau e Macron falaram juntos à imprensa, em Québec, onde o presidente francês fez uma ameaça velada a Washington. "Talvez o presidente americano não se importe em ficar isolado hoje, mas não nos importamos de ser seis, se for necessário", disse Macron, lembrando que o suposto G6 representa um mercado maior do que o americano e que nenhum presidente "é para sempre".



Os quatro europeus - Macron, Angela Merkel, Theresa May e Giuseppe Conte - decidiram se reunir pouco antes do começo da cúpula para demonstrar sua impaciência diante das ameaças de guerra comercial do presidente americano.

A UE já apresentou uma ação contra os Estados Unidos na OMC (Organização Mundial do Comércio) e prepara tarifas aduaneiras contra os produtos americanos como o bourbon, a pasta de amendoim, ou as motos.

Essas represálias ainda não entraram em vigor, e os Estados-membros ainda precisam chegar a um consenso sobre a lista de produtos. A menos que a Alemanha prefira a cautela, temendo que Trump imponha, em breve, uma sobretaxa aos automóveis estrangeiros.

Trump será o primeiro dirigente a deixar a reunião do G7, na manhã de sábado (9). De lá, o presidente americano seguirá para Cingapura, para seu encontro no dia 12 de junho com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.