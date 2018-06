Anúncio de Trump no Twitter sobre o G7 é 'deprimente', diz Merkel

A decisão de Donald Trump, presidente dos EUA, de retirar, por meio de um tuíte, seu apoio ao comunicado final da cúpula do G7 foi "deprimente", declarou neste domingo (10) a chanceler alemã, Angela Merkel.

"É duro, é decepcionante esta vez, mas não é o fim" do Grupo dos Sete (EUA, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Japão), afirmou Merkel em uma entrevista à televisão pública alemã ARD.

"É deprimente, e para mim já é demais" dizer isto, ironizou a mandatária em alusão à sua tradicional prudência verbal.

Seu ministro de Relações Exteriores, Heiko Maas, havia declarado pouco antes que o presidente americano tinha destruído "uma grande confiança muito rapidamente em um tuíte".

"Não, não acredito" que seja o fim da relação transatlântica, atenuou Merkel. "Esta anulação do comunicado é um passo decisivo, mas os Estados Unidos são uma democracia".

Questionada sobre as ameaças de Trump de impor um aumento de tarifas aos veículos europeus e estrangeiros importados aos EUA, um setor estratégico para a Alemanha, a chanceler disse que esperava que se formasse uma frente comum europeia.

"Teremos que estudar o que temos que fazer, (...) espero que atuemos juntos como fizemos até agora" ante a introdução de tarifas dos EUA ao aço e ao alumínio europeus, continuou.

Em relação ao próximo grande encontro diplomático, a cúpula da Otan, em julho, Merkel disse que "não será fácil", já que Trump acusa muitos países europeus, sobretudo a Alemanha, de não investirem o suficiente em defesa.

O comunicado final, já sem a presença de Trump na cúpula, citou esforços em reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias no comércio mundial, além de diminuir subsídios. O consenso foi anunciado pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que presidiu dois dias de discussões.



Trudeau fez fortes críticas às tarifas sobre o aço e alumínio aplicadas pelos EUA e chamou as sobretaxas de um "insulto". Trump discordou do tom das declarações de Trudeau para jornalistas, chamou o premiê de "desonesto e fraco" e orientou seu representante na cúpula a não assinar.