Ampliar acordo com Irã será 'muito difícil', diz Reino Unido

Ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, diz que questão de reformar tratado de 2015 será discutida pelo G20

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira (21) que seria "muito difícil" concluir um novo acordo mais amplo com o Irã.



"Acho que não será fácil concluir em um tempo razoável", disse Johnson. "A perspectiva de um tratado gigantesco com o Irã será muito, muito difícil."



Os Estados Unidos ameaçaram reforçar as sanções contra o Irã se este não cumprir as condições para concluir um "novo acordo" muito mais amplo com o objetivo de conter o programa nuclear do país.



Johnson disse que o acordo concluído entre Irã, China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha em 2015 – e do qual os norte-americanos retiraram a assinatura no último dia 8 – tem a "vantagem de ter um propósito muito claro: proteger o mundo de uma bomba nuclear iraniana e, em troca, dar aos iranianos benefícios econômicos significativos".



O ministro, que está na Argentina para participar de uma reunião de chanceleres, disse ainda que a questão será debatida no G20 (grupo das 20 economias mais avançadas do mundo).