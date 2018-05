Alta do dólar e do petróleo disparam os alarmes nos emergentes

Depois da Argentina, que pediu ajuda ao FMI, agora é a vez agora da Turquia sofrer com a subida do dólar

Um dia depois de a Argentina ter sido forçada a pedir ajuda financeira ao FMI (Fundo Monetário Internacional), a Turquia surge como mais uma vítima da forte desvalorização da moeda, num contexto de alta do dólar, forte subida dos preços do petróleo e tensões diplomáticas devido à retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã.

No dia em que foi conhecida a decisão de Washington de rasgar o acordo com Teerã, a lira turca completou a sétima sessão consecutiva de quedas face ao dólar, tendo tocado, já na quarta-feira (9), no valor mais baixo de sempre em relação aos Estados Unidos, elevando para quase 8% a descida acumulada em pouco mais de uma semana.

Este movimento da moeda levou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan a convocar uma reunião de emergência com os principais responsáveis pela política econômica e monetária do país, depois de o próprio banco central já ter anunciado medidas para aumentar a liquidez cambial e travar a descida da lira.

"As flutuações do mercado são temporárias e não vão criar danos permanentes", assegurou o vice-primeiro-ministro da Turquia, Mehmet Simsek, acrescentando que o banco central continuará a fazer o que for necessário para estancar a queda da lira.

Na Argentina, nem a subida da taxa de referência para os 40%, na semana passada, conseguiu parar a descida do peso. Perante uma desvalorização de 17% este ano, que ameaça a recuperação econômica do país, o presidente Mauricio Macri deu início a conversas formais com o FMI para garantir uma linha de crédito flexível de 30 bilhões de dólares.

Moedas dos emergentes caem

O peso argentino e a lira turca não são, contudo, as únicas vítimas da valorização do dólar e das pressões inflacionistas decorrentes da alta do petróleo.

O índice MSCI Emerging Market Currencies, que mede a evolução de 25 moedas de países emergentes face ao dólar, atingiu na quarta-feira (9) o nível mais baixo desde janeiro de 2017.

"Fatores de risco como o acordo do Irã surgiram num ambiente já fraco para os países emergentes devido à subida do dólar e das yields" dos títulos de dívida, afirma Motoko Miyano, responsável do Sumitomo Mitsai Banking. "Os investidores estrangeiros têm vendido mercados emergentes, e isso está começando a acentuar o sell-off nas moedas".

Estas divisas já estavam sob pressão depois de o dólar ter começado a sua trajetória ascendente em meados de abril. No entanto, a saída dos EUA do acordo com o Irã acrescentou ainda mais pressão, devido aos receios de um aumento da tensão no Médio Oriente e de uma aceleração da subida dos preços do petróleo.

"A retirada dos EUA do acordo aumenta a incerteza a nível global, e especialmente na região", afirmou Tilmann Kolb, analista de mercados emergentes do UBS Global Wealth.

A lira e o peso são apenas duas das cinco moedas que já perderam mais de 5% este ano. Na Ásia, os olhos estão postos sobre a Indonésia, onde a rupia atingiu, na segunda-feira (7), o valor mais baixo desde outubro de 2015, o que poderá forçar o banco central a aumentar os juros já na próxima semana.

Além da moeda, também a dívida dos emergentes está sob pressão, com o EMBI Diversified Index – que mostra o spread médio que os investidores estão dispostos a pagar pela dívida destes países em detrimento da americana – em mínimos de janeiro de 2017.

O dólar prosseguia, nesta quarta-feira (9), a sua rota ascendente valorizando pela quarta sessão consecutiva, e negociando num novo máximo de 22 de dezembro de 2017. Também o petróleo está cotando num novo recorde de novembro de 2014, nos 71 dólares em Nova York, e próximo dos 77 em Londres.