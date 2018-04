Alexander bate Arthur e lidera apostas para 3º filho de Kate e William

Comentário de futuro rei mudou palpites; anúncio do nome do quinto da sucessão da realeza britânica está previsto para esta noite

Um comemtário do princípe William nesta quarta-feira (25) mudou as apostas dos nomes para o terceiro filho do futuro rei britânico, que deverá ser anunciado oficialmente nesta noite.



Na primeira aparição pública após o nascimento do bebê real, alguém na multidão sugeriu que o nome do bebê poderia ser Alexander, e o príncipe William respondeu. "É engraçado você dizer isso".



Alexander seria uma homenagem à rainha Elizabeth 2ª, que tem Alexandra como um de seus nomes compostos.



Até terça, Arthur, nome de um dos reis mais conhecidos de Inglaterra e também nome do meio do pai, o príncipe William, era o mais cotado, seguido de James, que seria escolhido para homenagear o rei James VI da Escócia (ou o Rei James I da Inglaterra), que liderou ambos países de 1603 até sua morte.



Nesta quarta-feira (25), na casa de apostas britânica William Hill, Alexander liderava os palpites e a casa oferecia duas libras esterlinas por cada uma apostada, em caso de acerto. A libra esterlina estava cotada a R$ 4,90 nesta quarta.

Arthur vinha em seguida e James saltou para a quarta posição. A terceira era ocupada por Louis, um dos nomes compostos de George, outro filho dos duques que também usado pelo príncipe William.



Albert, que chegou a liderar, nome do falecido pai da rainha Isabel II, estava na quinta posição. Philip, Henry, Fred, Edward também são nomes especulados pelo mercado de apostas.



Kate Middelton deu à luz um menino na segunda-feira (23), mas seu nome não foi divulgado como é tradição. No caso dos outros dois filhos do casal, George e Charlotte, o nome saiu dois dias após o parto. Eles receberam nomes de ex-chefes do trono.