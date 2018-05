Alemanha e França criticam orçamento comunitário

Berlim e Paris mostraram apreensão à proposta apresentada pela Comissão Europeia por motivos distintos

As duas maiores economias europeias mostram reservas quanto à proposta feita ontem pela Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia (2021-27). No entanto, as críticas dirigidas por Berlim e Paris ao esboço orçamental têm razões distintas.



Ainda esta quarta-feira, o governo alemão pediu uma distribuição mais justa das contribuições nacionais para o orçamento comunitário, para o qual a Alemanha é o maior contribuinte. Já o executivo francês critica o corte de 5% à rubrica global da PAC (Política Agrícola Comum),da qual a França é o maior beneficiário.



Confrontada com o Brexit, a necessidade de responder a um conjunto de desafios (Segurança e Defesa, migrações) ou a aposta reforçada na ciência e inovação, a Comissão Europeia propôs um orçamento maior para uma União Europeia menor.



Para responder a esta nova realidade, a instituição liderada por Jean-Claude Juncker propõe cortes na política de coesão (6%), na PAC (5%) e o reforço das contribuições nacionais para o orçamento de 1,03% para 1,11% do RNB (Rendimento Nacional Bruto).



Num comunicado conjunto assinado pelos ministros alemães das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas e Olaf Scholz, respectivamente, o governo alemão assume pretender "reforçar a União Europeia" mas defende que para que tal aconteça é "necessário uma justa partilha dos encargos orçamentais por parte de todos os Estados-membros".



Berlim nota que esta proposta da Comissão irá "aumentar consideravelmente" o fardo assumido pela Alemanha em 10 bilhões de euros por ano. Além da posição relativa ao esboço orçamental, o novo governo alemão apresenta muitas reticências quanto às propostas de reforço da integração da Zona Euro, designadamente através da criação de um mecanismo comum de garantia de depósitos, considerando que antes de dar este passo é necessário reduzir os riscos associados.



Por sua vez, o ministro francês da Agricultura, Stephane Travert, critica o "corte drástico, massivo e cego" proposto para a PAC, que limita a um teto máximo de 60 mil euros os pagamentos diretos aos agricultores.



"Coloca um risco sem precedentes para a viabilidade das explorações agrícolas", acrescentou o governante francês que assegura que a França "não pode aceitar qualquer redução dos pagamentos diretos feitos aos agricultores". O governo irlandês juntou-se às críticas feitas por Paris.

Reação generalizada ao orçamento foi de descontentamento



Isentando a reação do Parlamento Europeu à proposta da Comissão, mostrando-se favorável ao esboço apresentado, embora mesmo assim criticando o fato das contribuições não aumentarem para 1,3% do RNB como proposto pelos deputados europeus, as capitais europeias coincidiram nas críticas ao documento apresentado por Juncker.



As razões também são distintas. De forma simplista, uns Estados-membros criticam o orçamento proposto por ser pequeno e outros por ser grande.



O Governo português destacou-se entre os que consideraram preocupante a perspectiva de redução das verbas alocadas à PAC e às políticas de coesão. Já países como a Dinamarca, Holanda ou Áustria mostraram incompreensão pelo fato de o orçamento crescer apesar de a UE ficar mais pequena com a saída do Reino Unido.