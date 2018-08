Alemã condenada por prostituir o filho menor de idade

Uma alemã foi condenada a 12 anos e meio de prisão por prostituir e violentar o filho ao lado de seu cônjuge, um pedófilo reincidente, nesta terça-feira (2). O caso também gerou críticas sobre possíveis negligências das autoridades.



Entre maio de 2015 e agosto 2017, Berrin Taha, 48 anos, e seu companheiro Christian Lais, 39 anos, um casal de desempregados alemães, ofereceram a pedófilos a possibilidade de abusar do menino na Darknet, como é conhecida a parte da internet que não tem referência nas ferramentas de busca.



O tribunal de Freiburg condenou a mãe a 12 anos e meio de prisão, assim como o padrasto. Em seu caso, o tribunal também determinou medidas para atrasar sua libertação o máximo possível.





Outras quatro pessoas foram condenadas nas últimas semanas a penas que variam de oito a 10 anos de prisão.

A mãe do menino, que atualmente tem 10 anos e vive com uma família adotiva, nunca explicou seus atos. O advogado defesa tentou atenuar sua responsabilidade argumentando a "dependência" da mulher de seu companheiro, o que foi rejeitado pelo tribunal.

O juiz Stefan Bürgelin considerou que a motivação inicial da mãe pode ter sido a continuidade do relacionamento com o cônjuge, mas depois também existiram "razões financeiras".

Javier González Díaz, um espanhol de 33 anos, foi condenado a 10 anos de prisão por ter violentado o menino várias vezes e filmado.



O casal terá que pagar 30.000 euros de indenização. O serviço de proteção ao menor, a justiça e a polícia foram muito criticados no caso porque o padrasto Christian Lais estava proibido de qualquer contato com crianças depois de cumprir uma pena de quatro anos de prisão - encerrada em 2010 - por pedofilia.

"O caso não termina com esta decisão. Revela os fracassos judiciais e oficiais dos quais temos que tirar lições em escala nacional nacional", disse Johannes-Wilhelm Rörig, comissário do governo alemão para a luta contra a violência a menores.



O menino não tem contanto com a mãe e segundo seu advogado, "está bem apesar das circunstâncias".