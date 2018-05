Air France regista a maior queda em bolsa desde 2002

Em mercado estável, ações da companhia aérea caem após renúncia do presidente

As ações da Air France despencaram 10,05% para 7,282 euros, tendo chegado a cair 14,38% para 6,932 euros, o que representa o valor mais baixo desde abril de 2017. A queda superior a 14% é também a mais acentuada desde 2002, realça a Bloomberg.



Justificando este desempenho das ações, o presidente executivo da companhia aérea, Jean-Marc Janaillac, demitiu-se na última sexta-feira (4) após os funcionários da empresa terem recusado uma proposta de acordo salarial que previa um aumento de 7% ao longo de quatro anos. Essa proposta pretendia encerrar um conflito que afetava a Air France há mais de dois meses.



Os sindicatos, que citam bons resultados da empresa (1,4 bilhão em 2017) exigem um aumento salarial de 5,1% para este ano confirmaram as greves que já estavam agendadas para esta segunda (7) e terça-feira (8). Os salários estão congelados desde 2011.



Este contexto já levou mesmo o ministro da Economia de França, Bruno Le Maire, a apelar aos funcionários da companhia aérea para retomarem as negociações, admitindo que se não conseguirem chegar a um acordo, a Air France poderá "desaparecer".