Air France anuncia mais seis dias de greve de pilotos

Paralisação ocorrerá entre os dias 3 e 7 de maio; direção da empresa faz consulta com funcionários sobre aumento salarial

A Air France indicou nesta quinta-feira (26) que três sindicatos de pilotos anunciaram mais quatro dias de greve no incío de maio (3, 4, 7 e 8 de maio), ignorando voluntariamente a consulta aos funcionários lançada pela direção.



Num comunicado divulgado nesta quinta, a transportadora aérea francesa considera que este anúncio "segue as tomadas de posição extremas de determinados dirigentes" dos referidos sindicatos.



"Com esta decisão de relançar dias de greve suplementares, subindo o total para 15, eles escolhem por ainda mais em perigo a situação econômica da companhia e ainda aumentam o risco de prejudicar profundamente a confiança e a fidelidade dos clientes", afirma a empresa no comunicado.



A Air France considera estes novos pré-avisos "incompreensíveis".



Os funcionários da Air France podem, desde às 10h locais e até às 18h de 4 de maio, pronunciar-se sobre o acordo salarial proposto pela direção, adianta o comunicado da empresa.



O presidente da Air France, Jean-Marc Janaillac, pede "uma vez mais todas as desculpas aos clientes atingidos por estas greves" que considera "ainda mais incompreensíveis" quando é feita a consulta aos funcionários sobre o acordo salarial.



Entretanto, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, apoiou esta quinta-feira o presidente da Air France, pela "decisão valente" de convocar a consulta sobre a proposta do acordo salarial, que inclui um aumento salarial de 2% este ano e de 5% nos três anos seguintes.



As greves destes três sindicatos de pilotos (SNPL, maioritário, Spaf e Alter) vão se juntar a 11 dias de greve que se acumulam desde o final de fevereiro para exigir aumentos salariais.



O primeiro-ministro francês advertiu que se Janaillac não obtiver os resultados que espera e se demitir, então recomenda "a toda a gente para apertar o cinto de segurança porque as turbulências não serão mínimas".



"Não estou seguro de que uma empresa na qual o seu responsável máximo vai embora nestas condições estaria em boas condições para enfrentar o que vier depois", adiantou Edouard Philippe, antes de pedir para que "cada um assuma as suas responsabilidades".



A Air France afirma que perdeu cerca de 300 milhões de euros com a série de greves que têm ocorrido desde há mais de dois meses.