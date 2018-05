AIEA diz que Irã continua respeitando o acordo nuclear

Segundo Agência Internacional de Energia Atômica, a República Islâmica respeita as restrições impostas em 2015

O Irã continua respeitando o acordo de 2015 sobre seu programa nuclear, informou nesta quinta-feira a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em um relatório ao qual a agência France Presse teve acesso.

O relatório indica que a República Islâmica respeita as restrições estabelecidas pelo acordo sobre suas instalações nucleares.

Este informe da AIEA chega depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu, em 8 de maio, retirar seu país do acordo internacional sobre a questão nuclear iraniana.



Durante o anúncio, Trump afirmou que "o Irã é o principal Estado patrocinador do terrorismo".



O presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmo que Teerã continuará no acordo se seus interesses continuarem garantidos, completando que irá esperar para ver como outros países reagirão.



"Não fizemos nada de errado e é inaceitável que os EUA se retirem", disse Rouhani.