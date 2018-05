Agressor de Paris era fichado como extremista

Autor da ação não tinha antecedentes criminais; uma pessoa morreu e outras quatro foram feridas, em ataque reivindicado pelo Estado Islâmico

O homem que matou uma pessoa e feriu outras quatro a facadas no sábado (12), em Paris, um francês de 21 anos nascido na Chechênia, estava fichado como radicalizado pelos serviços de Inteligência - disseram neste domingo (13) fontes ligadas à investigação.



O agressor não tinha antecedentes criminais, mas constava no arquivo "S" dos serviços de Inteligência, que armazena informações de mais de 10 mil pessoas consideradas perigosas.



Esse arquivo inclui muçulmanos radicais, gente suscetível de ter contatos com movimentos terroristas, "hooligans" do futebol, ou membros de grupos de extrema esquerda, ou de extrema direita.



O ataque, reinvidicado pelo Estado Islâmico, ocorreu no 2º arrondissement da capital francesa, perto da Ópera Garnier, uma zona central cheia de bares, restaurantes e teatros, muito movimentada nas noites de sábado.



Pouco antes das 21h (16h no horário de Brasília), o homem esfaqueou cinco pessoas, entre elas um pedestre que morreu em consequência de seus ferimentos, indicou o diretor de gabinete da chefia de polícia de Paris, Pierre Gaudin. A polícia interveio imediatamente e matou o agressor, acrescentou.