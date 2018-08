Agredida em Paris, mulher lança site para encorajar outras vítimas

Uma francesa que denunciou a agressão que sofreu nas ruas de Paris em um vídeo do incidente, transmitido em vários países, lançou nesta quarta-feira (1º) uma plataforma online para compartilhar as histórias de mulheres vítimas de assédio.



"O objetivo deste site, 'Nous Toutes Harcèlement', é coletar testemunhos de assédio na rua, no trabalho, na esfera privada", explicou Marie Laguerre, de 22 anos. "É anônimo, e deve ajudar a dar voz às mulheres".

Na semana passada, quando voltava para casa, um homem fez comentários obscenos, aos quais ela respondeu com um "cala a boca". O homem, então, jogou contra ela um cinzeiro, antes de dar-lhe um violento golpe no rosto.

Desde que Marie postou o vídeo do ataque no Facebook, recebeu dezenas de mensagens de todo o mundo, de mulheres compartilhando suas experiências pessoais, mas também de homens dando seu apoio à jovem.

"O assédio é um fenômeno sistemático que afeta todas as mulheres ao redor do mundo", ressalta ela.

Marie Laguerre procurou ativistas feministas e daí surgiu a ideia de criar este site.

Os depoimentos no site também serão transmitidos em uma página do Facebook "NousToutesHarcèlement", com a hashtag "TaGueule".

A jovem apresentou uma queixa no dia seguinte ao seu ataque e uma investigação foi aberta segunda-feira pela justiça.