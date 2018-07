Afeganistão tem novo recorde de civis mortos no 1º trimestre

15.07.2018 17:18

Entre 1º de janeiro e 30 de junho morreram 1.692 civis, a metade deles em atentados atribuídos ao grupo jihadista EI, diz a ONU

O Afeganistão bateu um novo recorde de civis assassinados no primeiro trimestre de 2018, apesar de três dias de trégua em junho, anunciou neste domingo (15) a ONU (Organização das Nações Unidas).



Entre 1º de janeiro e 30 de junho morreram 1.692 civis, a metade deles em atentados atribuídos ao grupo jihadista EI (Estado Islâmico). Trata-se do período com mais mortes desde que a ONU começou a contabilizar as vítimas civis há dez anos.



Somando mortos e feridos, 5.122 civis foram atingidos no período pela violência no Afeganistão, indicou a Missão de Assistência das Nações Unidas para o Afeganistão.



A capital, Cabul, e a província de Nangarhar, no leste do país, foram as mais afetadas, inclusive durante o cessar-fogo de junho no qual participou o EI.



Os talibãs, que respeitaram a trégua negociada com o governo entre 15 e 17 de junho, são responsáveis por cerca de 40% dos civis mortos.



A primeira causa de morte de civis continua sendo os atentados suicidas e os chamados ataques complexos, ou seja, que começaram com um homem-bomba e continuam com a ocupação de prédios e disparos.



Os combates terrestres estão em segundo lugar.



Operações aéreas



Em paralelo, a expansão das operações aéreas também provocou um forte aumento do número de vítimas civis pelos bombardeios aéreos (+52%) comparado ao mesmo período do ano passado, com 149 mortos e 204 civis feridos.



Mais da metade dessas vítimas (52%) são atribuídas às forças afegãs e 45%, aos aviões americanos, os únicos da coalizão ocidental que realizam operações.



"O breve cessar-fogo demonstrou que é possível deter os combates", afirmou Tadamichi Yamamoto, o representante especial do secretário-geral da ONU, citado em um comunicado da Manua.