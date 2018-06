Advogada de direitos humanos é presa no Irã

Nasrine Sotoudeh foi detida em casa; ela tem trabalhado na defesa de mulheres que protestaram contra o uso obrigatório do véu no país

A advogada iraniana de direitos humanos, Nasrine Sotoudeh, foi presa em Teerã, nesta quarta-feira (13), segundo indicou seu marido, Reza Khandan, em sua página do Facebook.



Segundo o relato, Nasrine, que tem trabalhado na defesa de mulheres que foram presas por tirarem seu véu em público em um protesto, o que é proibido na República Islâmica, foi detida em casa e transferida para a prisão de Evin, na capital iraniana. O local é conhecido por abrigar presos políticos. As autoridades não informaram o motivo da prisão.



Nasrine ficou conhecida por defender, no passado, diversos jornalistas e ativistas, entre eles o advogado e laureado do prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi. Os manifestantes haviam sido presos em um protesto de oposição à reeleição do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad como presidente, em 2009.



A advogada de direitos humanos já passou três anos detida, de 2010 a 2013, por ter agido, segundo as autoridades, "contra a segurança nacional" e propagado "propaganda anti-regime". Durante o período em que esteve presa, ela realizou duas greves de fomes para protestar contra as condições da prisão de Evin e por ter sido impedida de ver seus filhos.