Acusado de matar jornalista é condenado a prisão perpétua

Peter Madsen, inventor acusado de assassinar jornalista que entrou em seu submarino para entrevistá-lo, em 2017, teve julgamento de 12 dias

Peter Madsen, inventor acusado de assassinar e desmembrar a jornalista Kim Wall, foi condenado a prisão perpétua. O veredito foi declarado nesta quarta-feira (25) após o tribunal considerar irrefutáveis a provas apresentadas contra o homicida. O julgamento durou 12 dias, em Copenhagen.