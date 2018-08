Acidentes com barcos em Veneza deixam 3 mortos e 8 feridos

Três homens morreram e oito pessoas ficaram levemente feridas em dois acidentes de barco na manhã deste sábado (4) na lagoa de Veneza, na Itália, afirmaram os bombeiros locais.

À meia-noite, uma embarcação na qual quatro jovens voltavam de uma festa se chocou com um barco de pesca que estava parado no canal de San Nicolo di Lido, com dois pescadores a bordo.

Os dois homens, de 69 anos, ambos residentes de Veneza, morreram. Segundo a imprensa italiana, os quatro jovens–dois rapazes e duas moças–ficaram levemente feridos.

Eles não apresentavam um nível de alcoolemia elevado e o acidente pode ter sido provocado por um excesso de velocidade ou falta de luz em uma das embarcações.

Horas mais tarde, no começo da tarde, uma onda anormal virou outra embarcação com cinco pessoas a bordo no sul da lagoa.

Os passageiros foram rapidamente socorridos por barcos presentes na região. Um homem de 76 anos morreu e as outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves.