Sobe para 15 número de mortos em campo de petróleo na Indonésia

Ao menos outras 40 pessoas ficaram gravemente feridas; bombeiros acreditam que incêndio pode ter começado com um cigarro

O número de vítimas fatais em um incêndio em um poço ilegal de petróleo na província indonésia de Aceh subiu de 10 para 15 pessoas, informaram as autoridades do país do sudeste asiático nesta quarta-feira (25).

Um vazamento de petróleo provocou um enorme incêndio por volta da 1h30 local (15h30 Brasília de terça-feira) em um bairro residencial da província de Aceh, no extremo norte da ilha de Sumatra.

O fogo destruiu várias casas e no início da tarde os bombeiros ainda lutavam contra as chamas. De acordo com as autoridades, o fogo pode ter sido provocado por um cigarro.

"Várias pessoas estavam cavando no poço quando, de repente, o incêndio foi declarado e aconteceu uma explosão", afirmou o porta-voz da polícia, Setyo Wasisto.

Ao menos 40 pessoas gravemente feridas foram levadas para os hospitais da região.

Os bombeiros lutavam contra as chamas com a ajuda de funcionários enviados pela empresa estatal de petróleo Pertamina, equipados com material especial para este tipo de acidente.

A parte oriental de Aceh tem numerosos pontos de extração de petróleo, que muitas vezes são explorados ilegalmente pela população local.