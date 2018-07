Acidente de ônibus deixa 47 mortos no norte da Índia

Onze passageiros, sete deles gravemente feridos, foram retirados com vida das ferragens. O acidente aconteceu no distrito montanhoso de Pauri Garhwal, ao nordeste de Nova Délhi.

"Temos 47 mortes confirmadas no acidente", afirmou à AFP J.R. Joshi, comandante da polícia.

Deepesh Chandra Kala, diretor da unidade local de gestão de catástrofes, afirmou que o ônibus perdeu o controle e saiu da estrada, em um vale profundo. "No impacto, o veículo se partiu em dois", disse.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou "profunda tristeza" e apresentou pêsames às famílias das vítimas. As autoridades ainda não determinaram as causas do acidente.

As estradas indianas estão entre as mais perigosas do mundo, com mais de 150.000 mortos a cada ano, uma consequência do estado ruim de conservação, da direção imprudente e da pouca manutenção dos veículos.