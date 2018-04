Acidente com van escolar mata 13 crianças na Índia

Outras cinco crianças ficaram gravemente feridas depois que um trem de passageiros se chocou com o veículo escolar

Treze crianças morreram e cinco ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (26) no acidente com uma van que os levava para o colégio no norte da Índia.

Os estudantes, todos menores de 10 anos, iam para a escola no estado de Uttar Pradesh quando um trem de passageiros se chocou com o veículo escolar em uma passagem de nível.

A força do impacto projetou a van a vários metros de distância. As imagens da tv local mostram dezenas de pessoas tentando tirar as crianças da ferragem retorcida.

As estradas da Índia estão entre amais perigosas do mundo, com mais de 150.000 mortos por ano, devido ao mau estado de conservação e imprudência dos motoristas.