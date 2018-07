Ação policial deixa 10 mortos na Nicarágua

Incursão ocorre em meio a ofensiva do governo para tirar barricadas erguidas em estradas do país; protestos já deixaram mais de 270 mortos desde abril

Uma incursão de forças policiais e paramilitares a vários povoados no sul da Nicarágua deixou ao menos dez mortos e cerca de 20 feridos neste domingo (15), informou a ANPDH (Associação Nicaraguense Pró-Direitos Humanos).



Entre os mortos estão seis civis (dois deles, menores) e quatro policiais do Batalhão de Choque, segundo o relatório preliminar da associação.



O ataque aconteceu na cidade de Masaya (30 km ao sul de Manágua, capital) nas comunidades vizinhas de Niquinohomo, Catarina e no bairro de Monimbó.



De acordo com o presidente da ANPDH, Alvaro Leiva, pediu-se às autoridades que abram uma via para retirar os feridos, o que não foi autorizado.



"Há franco-atiradores localizados em diferentes partes da cidade. Pedimos à população para se proteger em suas casas", relatou Leiva.



A incursão ocorre no meio da ofensiva que o governo empreendeu no início de julho para "limpar" à força as barricadas que os manifestantes levantaram nas principais estradas e cidades do país, em meio aos protestos que deixam mais de 270 mortos desde 18 de abril.



O ataque ao departamento de Masaya (30 km ao sul de Manágua) acontece um dia depois de 200 estudantes terem sido libertados com a mediação de bispos católicos, após passarem 20 horas entrincheirados em uma paróquia diante dos ataques de tropas governamentais.



Bispo



O carro que transportava o bispo Abelardo Mata para Masaya foi atacado a tiros por paramilitares ligados ao governo, mas o religioso está "fora de perigo", informou a Igreja.



Mata, um dos cinco líderes católicos que mediam o diálogo entre o governo e a oposição, "foi interceptado por paramilitares, que atiraram em seu carro, quebraram os vidros e tentaram queimá-lo", revelou seu assistente Roberto Petray.



O bispo auxiliar de Manágua, Silvio Báez, disse no Twitter que conversou com Mata e que "graças a Deus está bem e fora de perigo".