Academia sueca é abalada por demissão de três membros

O jornal "Dagens Nyheter" havia publicado os depoimentos de 18 mulheres que afirmaram ter sofrido violência ou assédio desse homem de origem francesa casado com uma acadêmica, a poetiza e dramaturga Katarina Frostenson.



A academia rompeu ligações com o francês, iniciou uma investigação interna e pôs fim às subvenções ao local de exposições que ele dirige em Estocolmo, frequentado pelas elites culturais.



Segundo Peter Englund, um dos três acadêmicos que renunciou, o caso dividiu profundamente o núcleo da literatura e poesia do país escandinavo.



Um acadêmico, Anders Olsson, indicou que as demissões ocorrem após uma votação com uma maioria de acadêmicos que renovou a confiança em Katarina Frostenson.



Peter Englund, Klas Östergren e Kjell Espmark comunicaram sua decisão oficialmente no dia seguinte da tradicional reunião de quinta-feira (5) da academia em um restaurante de Estocolmo.



"Desde o momento em que os eminentes membros da academia favorecem a amizade antes da responsabilidade e da integridade, já não posso participar em seus trabalhos", declarou Kjell Espmark em uma carta dirigida à imprensa.



Klas Östergren denunciou "uma traição ao fundador (da academia, o rei Gustavo 3º, em 1786) e ao seu grande protetor", o inventor sueco Alfred Nobel, que deixou parte de sua fortuna para a instituição.



Os três acadêmicos são membros vitalícios e a princípio não podem se demitir. Mas em uma entrevista ao jornal Svenska Dagladet, a secretária Sara Danius disse que as regras devem ser reformadas para autorizá-lo.



Para Björn Wiman, chefe das páginas culturais do Dagens Nyheter, estes anúncios são "uma catástrofe" para a academia, "em ruínas". Seu homólogo do Aftonbladet, Åsa Linderborg, estima que é "a torre de Babel que desaba".

Três membros da Academia Real Sueca, responsável pela entrega anual do Prêmio Nobel de diversas categorias, anunciaram nesta sexta-feira (6) sua demissão, em protesto às divisões que surgiram desde o início da atual onda mundial de denúncias de assédio sexual que também a afetam.Nesta sexta, a questão alcançava proporções maiores. O rei Carlos 16 Gustavo da Suécia foi informado e o diretor-geral da Fundação Nobel, Lars Heikensten, se inquietou publicamente por uma "situação grave e difícil".A onda de denúncias generalizadas por trás do #metoo permitiram em novembro revelar as estreitas relações entre a academia e "uma personalidade do mundo da cultura" acusada de estupros e agressões sexuais por acadêmicas, esposas de acadêmicos, suas filhas e outras mulheres.