'A França paga de novo o preço do sangue', diz Macron após ataque em Paris

O presidente francês Emmanuel Macron lamentou, neste sábado (12), que a França tenha pago "de novo o preço do sangue" após o ataque com faca ocorrido em Paris, mas assegurou que o país não cederá "nem um pouco ante os inimigos da liberdade".

"Penso nas vítimas e nos feridos do ataque com faca perpetrado esta noite em Paris, e em seus familiares", escreveu o chefe de Estado no Twitter, após a agressão no centro de Paris, que deixou um morto e quatro feridos.

"Aclamo, em nome de todos os franceses, a valentia dos policiais que neutralizaram o terrorista", acrescentou Macron.