A caminho do Canadá, furacão Chris perde força

Chris, que nesta quarta estava 920 km ao nordeste da Carolina do Norte, se tornou na terça-feira (10) o segundo furacão da temporada do Atlântico – depois do Beryl, cujos remanescentes ainda provocam chuvas desorganizadas nas Bahamas em sua passagem pelo Caribe.



A tempestade subtropical Alberto deu início - com uma semana de antecipação - à temporada de furacões 2018, que vai de 1º de junho a 30 de novembro.



No ano passado, os furacões Harvey, Irma e Maria causaram desastres quase consecutivamente no Caribe e no sudeste dos Estados Unidos.

O furacão Chris perdeu força nesta quarta-feira (11), passando à categoria um, com ventos máximos sustentados de 150 km/hora, à medida que se afastava da costa dos Estados Unidos, rumo ao extremo nordeste do Canadá, informaram meteorologistas.Espera-se que Chris passe perto da província canadense de Terranova nesta quinta-feira (12), quando provavelmente terá se transformado em um ciclone pós-tropical, informou o NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês), com sede em Miami.Não há alertas nas costas americanas, mas o NHC recomendou que o Canadá monitore o avanço da tempestade.