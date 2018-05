Israel ataca posições iranianas na Síria

Após bombardeio iraniano nas Colinas de Golã, Israel respondeu com operação militar

Israel atacou, ao amanhecer desta quinta-feira (10), bases militares e um depósito de armas na Síria, onde a defesa antiaérea afirma ter derrubado dezenas de mísseis, horas após um bombardeio de forças iranianas no território sírio contra posições do Exército hebreu nas colinas de Golã.



Os ataques deixaram ao menos 23 combatentes mortos, segundo informou o OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos).



"Espero que eles tenham entendido a mensagem", disse o ministro de Defesa israelense Avigdor Lieberman. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque foi feito com 28 aviões e 70 mísseis.

No Twitter, outro porta-voz do Exército hebreu, Avichae Adrae, informou que Israel realizou "uma operação contra objetivos iranianos na Síria" e que "qualquer envolvimento por parte da Síria para responder a esta ação" seria "perigosamente reprimido".



A operação, uma das mais importantes do Exército israelense nos últimos anos e a de maior envergadura contra objetivos iranianos, visou a origem dos foguetes lançados contra Golã e instalações dos serviços de inteligência, logística e armazenamento", revelou o porta-voz militar Jonathan Conricus. O oficial salientou que Israel não busca uma "escalada" militar com o Irã.

O acirramento das tensões entre Israel e Irã acontece apenas um dia após o presidente americano Donald Trump anunciar a saída dos EUA do acordo nuclear com o Teerã.



Apesar de os EUA deixarem o pacto, o Irã afirmou que irá manter o acordo em respeito aos demais países que fazem parte do acerto. Até o momento, apenas os EUA desistiram, sob críticas de seus aliados europeus.

No Teerã, manifestantes queimaram bandeiras americanas na quarta-feira (9), após o anúncio de Trump sobre o acordo. O fim do pacto prevê duras sanções econômicas contra o Irã, acusado por EUA e Israel de não cumprir sua parte do acordo e buscar produzir bombas nucleares.